В Калининграде поликлиника выплатит компенсацию женщине, которая упала в обморок после сдачи крови

Калининградский областной суд пересмотрел решение Ленинградского районного суда, калининградка получит компенсацию после, мягко говоря, неудачного обращения за помощью в поликлинику.

- В феврале 2018 года в связи с недомоганием калининградка обратилась в поликлинику, - сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. - После осмотра женщине были назначены медицинские процедуры, в том числе общий анализ крови. После проведения данной процедуры у истицы закружилась голова, о чем она сообщила медсестре. Последняя предложила пациентке вату с нашатырным спиртом. Однако, когда женщина вышла в коридор, она почувствовала себя хуже, и около двери упала, потеряв сознание. В результате падения женщина ударилась об пол и получила серьезную травму подбородка и перелом нижней челюсти.

Обращаясь в суд, истица указала, что она получила травму в результате оказания медицинской помощи ненадлежащего качества, в связи с чем просила суд взыскать компенсацию причиненного морального вреда.

Ленинградский районный суд пришел к выводу, что недостатки оказания медицинской помощи истице в ходе рассмотрения дела не установлены, и отказал в удовлетворении исковых требований.

Женщина не согласилась с таким решением, обратилась в Калининградский областной суд.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы судебная коллегия по гражданским делам вынесла новое решение, которым с ответчика в пользу пострадавшей пациентки взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей. Кроме того, ответчик должен возместить расходы на проведение судебно-медицинской экспертизы в размере 50 700 рублей.

Решение вступило в законную силу.