В Калининградской области будет сформирована новая мотострелковая дивизия

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Военная группировка в Калининградской области усиливается. Как сообщили "Известия", в этом году на базе 79-й мотострелковой бригады, входящей в состав 11-го армейского корпуса, будет сформирована мотострелковая дивизия. В ее состав войдут мотострелковые, танковый и артиллерийский полки. Осенью новая дивизия должна принять участие в военных учениях "Запад-2021".

Как говорят эксперты, усиление группировки является ответным шагом на стягивание к границам Калининградской области многонациональных сил НАТО.

- К нашему эксклаву на юге примыкает Польша, а на севере Литва - в этих государствах по ротации несут службу многонациональные батальоны НАТО, - сообщил военный историк Дмитрий Болтенков. - Видимо, в итоге сделают так, что часть российских войск будет ориентирована на Польшу, а другая - на Литву. При необходимости они смогут оперативно реагировать на изменение обстановки.

Напомним, в настоящее время для защиты Калининградской области развернуты современные ракетные комплексы "Бастион", "Искандер", С-400. В последнее время модернизирована танковая группировка: на замену устаревшим танкам Т-72Б поступили более совершенные Т-72Б3М. Они лучше защищены и обладают большей огневой мощью.

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