В Калининграде строитель в перерывах на обед воровал инструменты в магазине

Гурьевские полицейские задержали калининградца, подозреваемого в серии краж из строительного гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

40-летний злоумышленник как минимум 4 раза похищал различное имущество. Со стеллажей гипермаркета пропали набор инструментов, бензопила, пароочиститель и умная колонка «Яндекс станция».

Недостачу заметили работники магазина после ревизии и обратились в полицию. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что все кражи были совершены одним и тем же человеком в медицинской маске в одно и то же время – 15.30. Это обстоятельство оказалось ключом к раскрытию преступлений.

Сотрудники уголовного розыска проверили строительные объекты неподалеку и выяснили, что на одном из них у подрядчика обеденный перерыв был как раз с 15.00 до 16.00. Оказалось, что в перерывах на обед злоумышленник ходил в гипермаркет и брал нужные ему инструменты. Похищенное оперативники изъяли.

На мужчину завели четыре уголовных дела по статье «Кража». Расследование продолжается.