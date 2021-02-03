В Зеленоградске отремонтируют историческое здание в стиле модерн

. Фото: Администрация Зеленоградска

В центре Зеленоградска решили отремонтировать бывшее "Домовладение Фридриха Баста" - знание начала прошлого века в стиле модерн. В настоящее время в здании располагается ясли-сад.

Как сообщили в администрации Зеленоградского городского округа, по итогам конкурсных процедур стоимость работ составит – 9025,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 90 календарных дней.

- Планируемые работы предполагают замену покрытия кровли, с ремонтом и восстановлением элементов стропильной системы. Обновление штукатурного слоя и восстановление декоративных элементов фасада, а также покраску здания, для реализации которой разработан паспорт фасада объекта, - отметили в пресс-службе округа.