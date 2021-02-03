«Поначалу здесь ничто не грело»: историк моды Александр Васильев рассказал о покупке квартир в Зеленоградске

Александр Васильев в своей квартире в Зеленоградске. Фото: Александр КАТЕРУША

Ведущий Первого канала и историк моды Александр Васильев уже несколько лет владеет в курортном Зеленоградске несколькими квартирами в старом довоенном особняке.

«Уже и не помню точно, как давно я приобрел эти первые три комнаты в старинном немецком доме. Кажется, около десяти лет назад. Квартира была совершенно разрушенная, в таком жутком состоянии, что ни один человек в здравом уме никогда бы не заплатил за нее и тысячи долларов», - делится он воспоминаниями в соцсетях.

Квартиру, которая была в запущенном состоянии, искусствовед нашел благодаря своей школьной подруге Галине Истоминой.

«Когда я открыл дверь на веранду, то обнаружил, что все окна забиты древесно-стружечной плитой. После того как эти плиты сняли, выяснилось, что прекрасные рамы в стиле модерн ни разу не реставрировались в течение 90 лет. От дождя и снега они просто сгнили. Я заказал деревянные рамы у столяра по образцу тех, которые мы обнаружили. Такой подход я использовал во всем. Не ремонт, а реставрация. В своей квартире я отреставрировал и полы, и стены, и потолки», - рассказывает Александр Васильев.

Историк признается, что привыкнуть к этому дому ему было очень сложно.

«Поначалу здесь ничто не грело. Я не видел в нем какой-то прелести и даже сам себе иногда задавал вопрос: «И зачем же я эту квартиру купил?» Но обстановка сделала свое дело. И теперь в Зеленоградске с удовольствием бываю не только я, но и мои знакомые, родные», - рассказывает он.