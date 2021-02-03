В Гурьевском районе на «зебре» сбили двух девушек

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области во вторник, 2 февраля, в результате наездов пострадали три пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Гурьевском районе на 13 километре автодороги Калининград – Полесск водитель «Ауди» сбил двух девушек, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы 16 и 17 лет получили телесные повреждения.

На ул. Аллея Смелых в Калининграде под колеса «Фольксвагена» попал 71-летний пешеход, переходивший проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения.