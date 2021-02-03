76 пенсионеров, 7 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 180 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 121 случай ОРВИ, 32 случая пневмонии и 27 бессимптомных форм заболевания.

Среди заболевших:

- 76 пенсионеров, в том числе 67 старше 65 лет;

- 7 медицинских работников;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 8 сотрудников образовательных учреждений;

- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;

- 4 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;

- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 3 воспитанника д/с 31 Черняховск, д/с 6 Балтийск, частный д/с Солнышко Калининград;

- 7 учащихся (лицей 49, школы 8, 36, 38 Калининград, Замковская СОШ (Нестеровский ГО));

- 2 студента (Колледж им Рахманинова, КГТУ);

- 16 неработающих.