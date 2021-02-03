76 пенсионеров, 7 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 180 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 121 случай ОРВИ, 32 случая пневмонии и 27 бессимптомных форм заболевания.
Среди заболевших:
- 76 пенсионеров, в том числе 67 старше 65 лет;
- 7 медицинских работников;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 8 сотрудников образовательных учреждений;
- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;
- 4 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;
- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 3 воспитанника д/с 31 Черняховск, д/с 6 Балтийск, частный д/с Солнышко Калининград;
- 7 учащихся (лицей 49, школы 8, 36, 38 Калининград, Замковская СОШ (Нестеровский ГО));
- 2 студента (Колледж им Рахманинова, КГТУ);
- 16 неработающих.