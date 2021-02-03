В Калининграде отменили лимиты на проезд льготников по картам «Волна Балтики»

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В Калининграде отменили лимиты на проезд в общественном транспорте льготников по картам «Волна Балтики». Соответствующие решение было принято на заседании горсовета в среду, 3 февраля.

Напомним, в конце января городские власти решили ограничить льготникам с 1 февраля число поездок до 60 в месяц, мотивировав это ростом стоимости топлива. Когда поднялась шумиха в СМИ, ситуацией озаботился губернатор Антон Алиханов. Он заявил, что ограничений не будет, пообещав выделить городскому бюджету дополнительно 40 млн рублей, которые должны пойти на субсидии перевозчикам.

Накануне глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что все ограничения будут сняты «задним числом».