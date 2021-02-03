Калининградка отсудила 100 тысяч за тяжелую травму при эвакуации во время пожара

Жительница Калининграда отсудила у работодателя компенсацию морального вреда за травму, полученную во время эвакуации при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В мае 2013 года в офисе на улице Камской, в котором работала горожанка, произошел пожар. Женщина выпрыгнула из окна второго этажа и получила травму позвоночника. Ей пришлось пройти длительное стационарное и амбулаторное лечение.

На суде представитель работодателя рассказал, что в ходе пожара он дал устное распоряжение подчиненным, в том числе пострадавшей, о необходимости покинуть задымленное помещение. Однако женщина вопреки его распоряжению, пошла в офис за личными вещами, откуда уже не смогла выйти обратно.

Эти действия суд расценил как допущенную грубую неосторожность, способствовавшую причинению вреда ее здоровью. Но, тем не менее, присудил ей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.