Калининградец за вечер угнал два автомобиля

. Фото: Александр Подгорчук

В Черняховске местный житель за один вечер угнал два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

26-летний мужчина пришел в гости к знакомым, с которыми они выпивали спиртное. Когда хозяева дома уснули, мужчина нашел ключи от их автомобилей.

«Сначала он покатался на «Мерседесе» главы семейства, затем вернулся за «Фольксвагеном» его супруги, подбросив ключ от первой машины. Утром потерпевшие не обнаружили свои машины возле дома и сообщили в полицию. Следственно-оперативная группа разыскала брошенные автомобили и выяснила обстоятельства прошедшего вечера», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Сотрудники уголовного розыска разыскали и задержали угонщика. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».