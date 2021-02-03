В Калининграде арендатор зарезал владельца квартиры

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Дитель Калининграда обвиняется в убийстве квартировладельца, у которого снимал жилье. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел вечером 31 января на улице Серпуховской. В ходе конфликта 39-летний мужчина зарезал 30-летнего хозяина квартиры. От полученного ранения он скончался в больнице в тот же вечер.

Злоумышленника застали на месте преступления сожительница погибшего и соседи.

Вину калининградец не признал, от дачи показаний отказался. Накануне ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и водворили в следственный изолятор.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.