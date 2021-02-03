Tele2 проанализировала предпочтения клиентов в выборе смартфонов за 2020 год

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Анализ абонентского оборудования в «Северо-Западном» макрорегионе в 2020 году показал, что абоненты стали чаще приобретать смартфоны с диагональю более 6 дюймов и стоимостью от 10 тысяч рублей. Доля смартфонов среди всех приобретаемых устройств составила 73%. В целом по России это показатель составил 76%. Доля смартфонов с поддержкой 4G в общей базе смартфонов на Северо-Западе за 2020 год достигла 91%. За год число 4G-смартфонов выросло на 7 п. п.

Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны марок Samsung – 25%, Xiaomi – 17%, Honor – 15%, и Apple – 13%. По цене покупатели все чаще выбирают смартфоны стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. В сети оператора на Северо-Западе прирост устройств этой ценовой категории составил 32%. Также растет популярность смартфонов с большим экраном. Год к году доля устройств с диагональю от 6 дюймов увеличилась на 20 п. п. до 37.