В Калининграде начинается суд над водителем, который сбил маму с ребенком на пр. Победы

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Прокурором Центрального района Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, сбившего маму с ребенком на проспекте Победы в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло 25 января 2020 года. Водитель «Ауди» двигаясь со скоростью около 100 км/ч сбил женщину и ее 11-летнюю дочь, которые переходили дорогу по пешеходному переходу».

В результате наезда девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее мама получила тяжелые травмы.

Уголовное дело в отношении водителя направлено в суд для рассмотрения по существу.