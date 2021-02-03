Полицейские задержали водителя, скрывшего с места смертельного ДТП под Гвардейском

Фото с места происшествия. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

1 февраля на обочине автодороги Борское-Гвардейск-Истровка было обнаружено тело 28-летнего мужчины с характерными для наезда травмами. Полицейские незамедлительно организовали мероприятия по розыску транспортного средства, водитель которого скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли фуру, которая скрылась с места смертельного наезда.

«Выяснилось, что 54-летний водитель оставил ее на одной из баз на окраине Калининграда и уже проводил ремонтные работы, чтобы заменить разбитый бампер. Через 2 дня он с грузом уже мог оказаться в рейсе в другом регионе России. Транспортное средство и водитель были доставлены в дежурную часть отдела полиции для разбирательств», - сообщила «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.

По данным полиции, у погибшего остались жена с 7-летним ребенком и пожилая мать инвалид 2-й группы.

В настоящее время назначены и проводятся автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.