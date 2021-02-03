50-летняя калининградка зарегистрировала в своей квартире 14 гастарбайтеров

В Калининграде полицейские выявили фиктивную регистрацию 14 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В одной из квартир на проспекте Мира оказались зарегистрированы сразу 14 иностранцев, что показалось правоохранителям подозрительным. Полицейские проверили помещение и не обнаружили вещей жильцов, не видели их и соседи.

На хозяйку квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.