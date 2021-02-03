Случаи коронавируса за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

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В Калининградской области за сутки было выявлено 180 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 78 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –5

Нестеровский городской округ – 3

Озерский городской округ - 1

Балтийский городской округ – 8

Пионерский городской округ - 1

Гвардейский городской округ - 7

Гурьевский городской округ - 8

Правдинский городской округ – 8

Гусевский городской округ – 1

Светловский городской округ – 2

Зеленоградский городской округ –4

Светлогорский городской округ - 8

Краснознаменский городской округ - 1

Советский городской округ – 11

Мамоновский городской округ - 1

Черняховский городской округ –4

Неманский городской округ – 29