Случаи коронавируса за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за сутки было выявлено 180 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 78 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –5
Нестеровский городской округ – 3
Озерский городской округ - 1
Балтийский городской округ – 8
Пионерский городской округ - 1
Гвардейский городской округ - 7
Гурьевский городской округ - 8
Правдинский городской округ – 8
Гусевский городской округ – 1
Светловский городской округ – 2
Зеленоградский городской округ –4
Светлогорский городской округ - 8
Краснознаменский городской округ - 1
Советский городской округ – 11
Мамоновский городской округ - 1
Черняховский городской округ –4
Неманский городской округ – 29