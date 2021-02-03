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В Калининградской области почти половину социальных услуг оказывают некоммерческие организации

На их поддержку власти выделили 167 млн рублей
Виктор Сергеев
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Фото: "КП" Архив

В 2020 году региональные власти направят 167 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Сейчас такие организации оказывают почти половину социальных услуг в регионе, которыми пользуются около трех тысяч человек, нуждающихся в посторонней помощи

«Создание конкуренции самым положительным образом сказывается на качестве услуг. Это заставляет не только СОНКО соблюдать государственный стандарт оказания услуг, проявлять творчество, искать новые формы работы, но и бюджетные учреждения постоянно совершенствовать свою деятельность»», – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

Всего в области зарегистрировано 44 негосударственных поставщиков социальных услуг, из них 25 организаций получают субсидию из областного бюджета на оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов.