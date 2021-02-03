Ирина Сорокина назначена новым вице-премьером Калининградской области

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Ирина Сорокина, ранее возглавлявшая региональное управление Федеральной налоговой службы, перешла на работу в областное правительство. Она назначена Новым заместителем председателя правительства.

Сорокина будет курировать областную Службу по государственному регулированию цен и тарифов и министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области.

«Эти вопросы очень важны для социально-экономического развития нашего региона, бизнеса, для наших граждан. Повышение эффективности работы органов власти именно по этим направлениям вы отмечали и во время вашего руководства областным управлением ФНС. Поэтому поставленные задачи вам хорошо известны и понятны пути их решения», – отметил губернатор Антон Алиханов.

Он также поручил ей обратить особое внимание на деятельность муниципальных предприятий, финансовой дисциплины местных администраций, а также сделать тарифное регулирование прозрачным и понятным для населения и бизнеса.

Также Ирина Сорокина будет контролировать деятельность областной Комиссии по мобилизации доходов и увеличения налогового потенциала. Ранее она участвовала в этом межведомственном органе как руководитель налоговой службы.