Бесплатно до 2026 года: оформить гараж и землю под ним станет проще

По данным Единого государственного реестра недвижимости, сегодня в нашей стране остаются незарегистрированными более 3,5 млн гаражей. Законопроект «Единой России» призван значительно упростить их легализацию - сократить и список документов для оформления собственности, и затраты на эти процедуры. Проще говоря, добросовестные владельцы гаражей наконец-то получат возможность оформить на них свои права без лишней траты времени и денег.

Как сообщает сайт ER.ru, законопроект должен защитить не только сами гаражи, но и землю под ними. Это гарантирует собственникам выплату компенсации даже в тех случаях, когда участок придется изъять для муниципальных или государственных нужд. Сегодня кадастровая оценка участка при передаче в собственность в регионах стоит около 5-7 тысяч рублей плюс уплата госпошлины.

- Теперь этим будут заниматься органы местного самоуправления, - заявил один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, Павел Крашенинников. Для подтверждения права собственности будет достаточно справки о членстве в кооперативе, техплана, выписки из технической инвентаризации т.д. Дополнять этот список региональные власти будут на свое усмотрение.

Предусмотрят и дополнительные возможности для инвалидов, включая приоритет на использование земли для размещения своего гаража.

- Это очень важный законопроект, который касается огромного количества жителей Калининградской области, - считает председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Тамара Кузяева. - Сегодня только в границах Калининграда зарегистрировано 114 гаражных объединений, на территории которых существует более 20 000 незарегистрированных гаражей. Урегулирование данных вопросов не только системно решит вопрос не только правового положения гаражных обществ, но поступления доходов в бюджеты разного уровня в виде арендной платы, земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Предполагается, что законопроект примут в марте 2021 года. Его уже поддержали Росреестр и Всероссийское общество автомобилистов. Существующий опыт регионов тоже постарались учесть.

Воспользоваться «гаражной амнистией» автолюбители смогут бесплатно в течение пяти лет - до 1 марта 2026-го.