На калининградских таможенников в 2020 году завели 7 уголовных дел

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В 2020 году на должностных лиц калининградской областной таможни было возбуждено 7 уголовных дел, 5 из них – коррупционной направленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Основанием для возбуждения дел на таможенников стали материалы службы по противодействию коррупции.

Кроме этого, в течение года были предотвращены две попытки покушения на дачу взятки сотрудникам таможни.

Всего в течение года сотрудники службы провели 54 профилактические беседы, рассмотрели 23 обращения граждан и юридических лиц, а также проверили 804 кандидата на службу. У 39 из них выявлены были сведения, препятствующие их поступлению на государственную службу в таможенные органы.