В Калининграде начались продажи билетов на мачт «Балтика» — «Краснодар-2»

. Фото: Александр КАТЕРУША

27 февраля в 17:00 калининградская «Балтика» проведет первый официальный матч в ФНЛ после перерыва. На стадионе «Калининград» команда примет «Краснодар-2».

После недавний изменений в списке антикоронавирусных ограничений, на матчах «Балтики» могут присутствовать до 50% болельщиков от вместимости стадиона - 17 500 зрителей. Именно столько билетов и поступили в продажу.

Отметим, что 11 прошедших домашних матчей «Балтики» этого сезона в сумме посетили 50 838 человек - 4621 в среднем на игре.