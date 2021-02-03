Архитектор «Студии 44» сообщил о строительстве крупной гостиницы около Дома Советов

. Фото: Александр Подгорчук

В 2014 году петербургская «Студия 44» выиграла международный конкурс «Сердце города» на концепцию развития исторического центра Калининграда. Сейчас архитекторы работают над проектом делового квартала, который должен появиться на месте Дома Советов и окружающей его территории. Свои наработки специалисты должны представить до конца апреля.

- На территории появится довольно крупная гостиница: более-менее оператор определился, - сообщил в интервью «РБК Калининград» руководитель и основатель «Студии 44» Никита Явейн. -Появится также комплекс офисных помещений, предприятия общественного стрит-ритейла, как теперь говорят: короче, кафешки, ресторанчики, немножко бутиковой торговли, но уличной, а не в торговых центрах. Может быть, в составе гостиничной группы появятся апарт-отели.

Что именно появится на месте самого Дома Советов, неизвестно до сих пор. Никита Явейн заявил, что тоже не знает этого.

- Наверное, теоретически его (Дом Советов - Ред.) можно было как-то усилить, значительно изменив облик. Но как его приспособить, честно говоря, мы не нашли пути, еще когда это было четыре года назад, - сказал архитектор. - Сносить и строить такое же? Это довольно глупо, я считаю. Все-таки вся его ценность в том, что оно стояло 30 лет или сколько. Но что будет, я не знаю. Либо уж сохранять его, как есть, — а это не получится, — либо уже делать что-то совсем другое.

Напомним, осенью губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам, что начать демонтаж Дома Советов планируется в феврале-марте 2021 года. Работы могут занять около года.