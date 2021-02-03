В 2020 году в Калининградской области построили более 1,1 млн «квадратов» жилья

В Калининградской области в 2020 году было построено 1 млн 173,3 тыс квадратных метров жилья. Это почти на 11 процентов больше, чем годом ранее, говорится в докладе Калининградстата.

Всего в регионе было построено 2947 жилых домов – многоквартирных и частных, или 16,6 тысяч квартир. Жилищное строительство в прошлом году велось во всех муниципалитетах Калининградской области.

По данным Калининградстата, в 2020 году частные застройщики построили 418,4 тысяч квадратных метров – это треть от общего объема жилья, введенного за год.