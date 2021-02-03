К Калининграду приближается циклон «Квирин», который вызовет «обвал холода»

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В среду на северо-запад страны вышел циклон, получивший у немецких метеорологов имя «Квирин». Как сообщает Центр «ФОБОС», пока вихрь засыпает европейские регионы России снегом, но затем погода резко изменится.

В Калининграде осадки возможны завтра вечером и в пятницу днем, после чего случится «обвал холода». Портал rp5.ru прогнозирует, что в ночь на субботу температура понизится до -16 градусов. Днем потеплеет до -7, снег не ожидается.

В ночь на воскресенье воздух остынет до -16 градусов, но по ощущениям будет казаться как -23. Дневная температура составит -11 градусов.