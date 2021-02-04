В Калининграде председатель СНТ незаконно оформил в собственность газопровод

В Калининграде на председателя одного из СНТ в Центральном районе завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверки было установлено, что члены садового товарищества за собственный счет провели газовую линию к участкам. После этого 56-летний председатель СНТ в тайне переоформил его в свою собственность через зарегистрированную на него фирму.

«Своими противоправными действиями он лишил 142 участников садового общества права собственности на газопровод, причинив ущерб в размере более 10 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.

В рамках следствия были проведены обыски, изъята документация, а также опрошены свидетели. В настоящее время расследование продолжается.