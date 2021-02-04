В Черняховске злостную алиментщицу отправили на принудительные работы

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В Черняховске к уголовной ответственности привлекли местную жительницу, не платившую алименты на своих детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Горожанка уклонялась от содержания сына и дочери, переложив эту обязанность на бывшего мужа и государство. В общей сложности она задолжала своим детям 450 тысяч рублей.

Имущество и счетов у нее не было, да и привлечение к административной ответственности не принесло результатов. Поэтому на горе-мать завели уголовное дело и суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ. 65% дохода будет перечислено ее детям, еще 5% заберет себе государство.