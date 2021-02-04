В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 4 февраля, в течение дня не будет электричества на двух улицах и СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Эльблонгская 18, 19.

С 9.30 до 15.00 также для ремонта оборудования подстанции без электричества останется ул. Горбунова 8-12, СНТ «Сокол».

На ул. Клиническая 25, 25а и ул. Киевская 114-118 до 15 часов будет перекрыта холодная вода, «Водоканал» планирует установить приборы учёта. На ул. Бассейной, 36 до 15.00 также будет закрыта подача воды.