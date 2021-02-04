64 пенсионера, 3 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: "КП" Архив
За сутки в Калининградской области зарегистрирован 181новый случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 151 случай ОРВИ, 24 случая пневмонии и 6 бессимптомных форм заболевания.
Среди заболевших:
- 64 пенсионера, в том числе 48 старше 65 лет;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 2 сотрудника образовательных учреждений;
- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников предприятий сектора ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника банков;
- 3 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 36 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребёнка до 3 лет;
- воспитанник д/с 99 Калининград;
- 3 учащихся (лицей 49, Школа 13, Гимназия 32 Калининград);
- 3 Студента (БФУ, КГТУ);
- 29 неработающих.