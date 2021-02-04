64 пенсионера, 3 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: "КП" Архив

За сутки в Калининградской области зарегистрирован 181новый случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 151 случай ОРВИ, 24 случая пневмонии и 6 бессимптомных форм заболевания.

Среди заболевших:

- 64 пенсионера, в том числе 48 старше 65 лет;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 сотрудника образовательных учреждений;

- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников предприятий сектора ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника банков;

- 3 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 36 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребёнка до 3 лет;

- воспитанник д/с 99 Калининград;

- 3 учащихся (лицей 49, Школа 13, Гимназия 32 Калининград);

- 3 Студента (БФУ, КГТУ);

- 29 неработающих.