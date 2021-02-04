Вооруженный ножом калининградец ограбил офис микрокредитной организации

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В Калининграде полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на офис кредитной организации. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Мужчина, проходя со своим братом мимо офиса микрозаймовой компании, попросил того подождать на улице, пока он оформит займ. Войдя в помещение он подошел к сотруднице и, достав нож из рукава, стал требовать от неё наличные. Испугавшись наставленного на себя оружия, горожанка отдала мужчине 47 тысяч рублей. Разложив деньги по карманам подозреваемый скрылся.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы.