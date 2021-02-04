Случаи коронавируса за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

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В Калининградской области за сутки было выявлен 181 новый случай коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 15-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 127 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Балтийский городской округ – 6

Пионерский городской округ - 3

Гвардейский городской округ - 8

Гурьевский городской округ - 8

Правдинский городской округ – 2

Гусевский городской округ – 3

Светловский городской округ – 2

Зеленоградский городской округ –4

Светлогорский городской округ - 3

Советский городской округ – 7

Славский городской округ - 1

Черняховский городской округ –3

Неманский городской округ – 2

Янтарный городской округ - 2