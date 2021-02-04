Случаи коронавируса за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за сутки было выявлен 181 новый случай коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 15-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 127 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Балтийский городской округ – 6
Пионерский городской округ - 3
Гвардейский городской округ - 8
Гурьевский городской округ - 8
Правдинский городской округ – 2
Гусевский городской округ – 3
Светловский городской округ – 2
Зеленоградский городской округ –4
Светлогорский городской округ - 3
Советский городской округ – 7
Славский городской округ - 1
Черняховский городской округ –3
Неманский городской округ – 2
Янтарный городской округ - 2