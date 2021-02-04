В Озерске фермер выращивал коноплю в промышленных масштабах

В Озерске будут судить главу крестьянского фермерского хозяйства, который занимался выращиванием наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Весной прошлого года мужчина занялся культивированием конопли и изготовил более 22 килограммов марихуаны, которую планировал продать.

Уголовное дело направлено в Озерский районный суд для рассмотрения по существу. Фермеру грозит до 20 лет лишения свободы

За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность до 20 лет лишения свободы.