Областные власти рассказали, будут ли в Калининграде массовые проверки перепланировок квартир

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Рейды по квартирам для выявления незаконных перепланировок начались в нашей стране в конце января. Жилищные инспекторы обращают внимание на любые несогласованные изменения.

По словам начальника департамента жилищного контроля Калининградской области Маргариты Кузнецовой, в нашем регионе проверки пока не начались.

- Сейчас мы проводим проверки на основании обращений, массовых рейдов нет, - сообщила Кузнецова в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград». - Обращения составляют около 15-20% от общего числа поступающих писем и жалоб. В основном их присылают обеспокоенные соседи.

Если проверяющие находят нарушения, возбуждается дело об административном правонарушении. За незаконную перепланировку владельцам жилья грозят штрафы - от 2 до 2,5 тысячи рублей (физлица). Если хозяин квартиры не вернет помещение в исходный вид, жилье могут продать на торгах.

Маргарита Кузнецова уточнила, что рейды не проводятся внезапно - сначала жилищная инспекция издает приказ и сообщает собственнику о предстоящем визите. При этом инспекторы имеют право попасть в любую квартиру.