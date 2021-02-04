На Куршской косе обнаружили большое скопление пятнистых оленей

.
Фото: Анатолий Калина
На территории Куршской косы обнаружили большое скопление оленей. Об этом в Инстаграме сообщили директор нацпарка Анталий Калина.
«По результатам учетов и полевых наблюдений наибольшее скопление пятнистого оленя находится в районе турбазы «Хвойное», на 29 – 32 километре автотрассы Зеленоградск – Клайпеда», - написал он.
Директор косы отметил, что обычно пятнистые олени держатся небольшими стадами по 5-7 голов, иногда крупными – по 12-15 особей.
Взрослые самцы часто живут поодиночке.