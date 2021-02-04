За сутки четверо калининградцев перевели телефонным мошенникам почти 3 млн рублей

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За сутки в Калининградской области четверо жителей стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В общей сложности они перевели аферистам 3 млн рублей.

31-летняя индивидуальный предприниматель, по образованию юрист, набрала 1 миллион 440 тысяч рублей кредитов для отмены «ошибочной заявки», а затем обналичила деньги и перевела через банкоматы в торговых центрах на указанные мошенниками «безопасные» счета. Женщина призналась полицейским, что слышала о методах работы телефонных мошенников, но подверглась «зомбированию». В полиции отметили, что аферисты были прекрасно осведомлены о состоянии ее счетов и других персональных данных.

Похожим образом мошенники обманули 43-летнего инженера, который взял в кредит 955 тысяч рублей и перевел на «безопасные» счета. Телефонному гипнозу подверглась и 63-летняя пенсионерка. Она лишилась 260 тысяч рублей, после того как сняла их с карты и через банкомат также отправила телефонным мошенникам под предлогом защиты сбережений. А 50-летнего самозанятого калининградца аферисты застали врасплох рано утром, позвонив на телефон и потребовав сообщить код из СМС. Еще толком не проснувшись, мужчина продиктовал 3 цифры и лишился со своего счета 63 тысяч рублей, которые мошенники перевели себе, получив доступ к его личному онлайн кабинету банка.

Полицейские предупреждают граждан о том, что ни в коем случае нельзя разговаривать с людьми, которые звонят и представляются сотрудниками банков. Сразу же необходимо класть трубку!