Калининградец душил бывшую жену на глазах 5-летней дочери

На жителя Багратионовска завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О семейном конфликте между родителями в полицейским сообщила 15-летняя девушка.

Прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних, выяснили, что между экс-супругами возникла ссора, в результате которой мужчина стал душить женщину, высказывая угрозы расправы. Инцидент произошел на глазах у 5-летней дочери. Старшая дочь, находящаяся в соседней комнате услышала крики матери и позвонила в полицию.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.