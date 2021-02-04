Ветропарк под Калининградом выработал рекордные 10,9 млн кВт-ч электроэнергии

. Фото: Янтарьэнерго

В 2020 году Ушаковская ВЭС выработала рекордные 10,9 млн кВт-ч электроэнергии. Этот показатель вдвое превышает самый результативный год работы Зеленоградской ВЭС — старейшей ветряной электростанции России, которая работала на побережье.

Как сообщили в пресс-службе «Яньтарьэнерго», за два года эксплуатации Ушаковской ВЭС выработка электроэнергии составила 21,7 млн кВт-ч. Выдача мощности от ветропарка осуществляется в одну из самых длинных линий электропередачи среднего напряжения в Калининградской области протяженностью 45 километров. Электроэнергия поступает в дома и предприятия, социально значимые объекты Мамоновского, Багратионовского, Гурьевского округов и части Калининграда.

Напомним, электростанция состоит из трех ветрогенераторов общей мощностью 5,1 МВт. У старой ВЭС была такая же мощность достигалась куда большим числом установок — 21. Оборудование Зеленоградской ВЭС уже демонтировано. Некоторые ветрогенераторы (первый в России «ветряк» и 13-метровая лопасть) стали туристическими объектами.