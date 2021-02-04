Калининградцам предложили разработать эскиз памятника норке из Чкаловска

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде детям предложили поучаствовать в творческом конкурсе эскизов к памятнику норке, живущей в Чкаловске.

Напомним, в Чкаловке идет реконструкция гидротехнических сооружений притока реки Голубой, а вокруг создается рекреационная зона. Работают в рамках программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020. Наверное, о благоустройстве не говорили бы так много, если бы не норка, которая повадилась ходить к рабочим и просить еду.

В мэрии сообщают: решено, что скульптор сделает фигурку животного – новую городскую достопримечательность, которую планируется установить рядом с местом, где встречали норку.

Участникам конкурса предлагается нарисовать или сделать из пластилина, любого другого материала макет, эскиз, картинку памятника норке, описать свою идею. Можно придумать даже короткий рассказ, легенду или сказку об этом зверьке.

Конкурс организован газетой «Страна Калининград» при поддержке мэрии.

Победитель получит в подарок планшет.