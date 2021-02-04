. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Ушел из жизни экс-вратарь «Балтики» Олег Ярошенко. Как сообщает пресс-служба балтийцев, Олегу Андреевичу было 77 лет.

«В 1970-1972 годах Олег Ярошенко защищал ворота нашей «Балтики», был признан ее лучшим игроком по итогам сезона-1971. В общей сложности в рамках первенства страны сыграл в составе балтийцев 78 матчей», - отметили в пресс-службе.

После завершения игровой карьеры успешно судил игры, работал председателем президиума областной федерации футбола, занимал руководящие посты в ДЮСШ, был одним из первых президентов Фонда поддержки ветеранов ФК «Балтика».