В Калининграде на ул. Павлика Морозова через два месяца снимут брусчатку

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде через пару месяцев приступят к капитальному ремонту ул. Павлика Морозова. За ремонт улицы высказывались ранее местные жители.

Как сообщает пресс-служба администрации города, всю снятую с Павлика Морозова брусчатку вывезут на склад Калининград-ГорТранса, после чего ее используют при благоустройстве общественных территорий города.

«Возможно, частично удастся ее применить в декорировании той же улицы Морозова, этот вопрос сейчас обсуждается с главным архитектором», - отметили в мэрии.

Известно, что обе полосы проезжей части будут расширены до нормативных 3.5 метров. На улице обновят освещение, построят ливневку, в районе Минусинской остановка “по требованию” превратится в нормальный остановочный пункт с современным павильоном и заездным карманом, пешеходный переход у школы будет приподнят и отдельно подсвечен.

Кроме того, на Морозова появится велодорожка, новые парковочные места.