В мэрии рассказали о недочетах на благоустроенной ул. Рокоссовского

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде улицу Рокоссовского на этой неделе открыли – убрали забор. При этом огороженными остались входная группа для людей с ограниченными возможностями, детская и спортивная площадки - эти объекты не сданы в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба администрации города, работы на объекте вышли из графика, и пока основная их часть приостановлена из-за отрицательных температур.

«После наступления положительных температур подрядчику предстоит завершить работы и устранить недочеты. В числе замечаний ненадлежащее качество облицовки подпорной плитки и клумб, есть вопросы к качеству укладки плитки, обустройству центральной входной группы и другие», - рассказали в мэрии.

По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, подрядчику придется выплатить штраф за каждый день просрочки.