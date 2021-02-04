Калининградец, плативший в магазине чужой банковской картой, попал на видео

В Калининграде замечен мужчина, который похитил чужую банковскую карту и осуществлял ей оплату в магазинах. Он попал на видео, которое опубликовано на сайте полиции. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, чужой картой он оплачивал товары в период с 31 января по 1 февраля.

В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-098, 552-202 (дежурная часть), 8-963-350-76-05 либо 02 (102 с мобильного).

Полиция напоминает гражданам, внимательно следить за своей банковской картой. В случае, если вы заметили пропажу, незамедлительно заблокируйте ее для избежание хищения денежных средств.