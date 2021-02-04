Почти 2,5 тыс разводов: В Калининграде в 2020 году распались три четверти пар

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в 2020 году было много разводов – распались 3/4 пар. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. По данным загса, в минувшем году было зарегистрировано 3275 браков и 2464 развода.

«Но тут не совсем корректно, потому что высчитывали количество разводов относительно количества свадеб в этот же год, а от свадеб, как помните, многие отказались», - отметили в мэрии города.

Еще немного статистики. В 2020 году родилось 5456 человек, умерло 7888 человек.

«Конечно коронавирусный 2020 год изрядно подпортил статистику по смертности», - сказали в администрации города.