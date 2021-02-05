Из Калининграда снова можно будет попасть в Белоруссию по железной дороге

Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией. Решение, как сообщает портал правительства РФ, было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

- С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что сообщение было приостановлено в марте прошлого года.