На въезде в Светлогорск перевернулся рейсовый автобус

ДТП на въезде в Светлогорск Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На въезде в Светлогорск, у поворота на Сальское, после столкновения с легковушкой снес тротуарное ограждение и опрокинулся в кювет пассажирский автобус (в нем находилось 25 человек). Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе автомобилистов Калининградской области, часть пассажиров уже выбралась из общественного транспорта. Информации о пострадавших пока нет.

Второму участнику аварии (он ехал за автобусом) снесло бампер, также в авто воткнулись металлические части ограждения.

Как сообщили корреспонденту "Комсомлки" в пресс-службе УМВД по Калининградской области, пострадал один пассажир автобуса, он госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются выехавшими на место аварии сотрудниками ГИБДД.