В Калининграде из окна жилого дома выпал пенсионер

В Калининграде из окна жилого дома на улице Кирпичной выпал 69-летний мужчина. Как сообщает «Клопс», которому о происшествии стало известно из собственного источника, все произошло 3 февраля около 15:00.

- Свидетелем произошедшего стал сын пенсионера, который вызвал ему скорую помощь, - сообщает издание. - Мужчина был доставлен в областную клиническую больницу в состоянии травматического шока. Предварительно у него диагностировали сотрясение головного мозга, тупую травму живота, рваную рану бедра, другие травмы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе УМВД по Калининградской области пояснили, что материал проверки по этому делу будет передан в Следственный комитет.