В Калининграде началась проверка прививочных пунктов, где проводится вакцинация против коронавируса

Елена Бабура во время одной из проверок Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В Калининграде началась проверка прививочных пунктов, где проводится вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, непрерывный контроль температурного режима, необходимого для хранения вакцины, проводится на всех этапах ее транспортировки. Хранить препарат необходимо в морозильных камерах при -18 градусах и ниже. Также в соответствии с требованием санитарного законодательства предусмотрен обязательный осмотр врачом перед вакцинацией, прививочный кабинет должен быть оснащен соответствующим образом, а медицинский персонал иметь определенную квалификацию.

- Вакцину нельзя ни перегревать, ни замораживать (если это не предусмотрено производителем), - заявила главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура. - В противном случае она теряет иммуногенность, становится неэффективной. Мы посетим все прививочные пункты, где сегодня проводится вакцинация против новой коронавирусной инфекции и оценим соблюдение в них санитарного законодательства. По результатам рабочих выездов будет организовано совещание с Министерством здравоохранения.