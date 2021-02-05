Синоптики уточнили, когда произойдет усиление морозов в Калининградской области

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В ближайшие трое суток в Калининградской области ожидается резкое усиление морозов. Синоптики прогнозируют ощутимое понижение температуры уже сегодня ночью. Виной всему прохождение циклона «Квирин», который поспособствовал ультраполярному вторжению воздуха из арктических широт.

По данным портала rp5.ru, в ближайшиме сутки пик похолодания придется на промежуток между 5 и 8 часами утра, когда воздух остынет до -14 градусов. В субботу днем будет теплее - термометры покажут -6.

В ночь с субботы на воскресенье морозы прихватят до -18 градусов, но по ощущениям будет казаться как -23. Днем ожидается -8 градусов. Гидрометцентр России прогнозирует солнечную погоду.

Ночь на понедельник тоже будет очень холодной - до -17 градусов. По предварительным прогнозам, очень холодной будет практически вся следующая неделя.