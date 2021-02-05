В Калининградской области выявили 179 случаев COVID-19 - самый низкий показатель с ноября

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За минувшие сутки в Калининградской области вывили 179 новых случаев COVID-19. Это самый низкий показатель за два с половиной месяца - меньше (173 зараженных коронавирусом) было 20 ноября. Динамика ниже планки в 200 инфицированных за сутки сохраняется уже на протяжении 13 дней подряд. Всего с начала пандемии в нашем регионе заразились 24 989 человек.

Выздоровевших за сутки стало больше на 201 человек, всего - 22 240.

В России за последние сутки выявили 16 688 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 851 (11,1%) - активно у контактных лиц без симптомов.