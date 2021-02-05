В Калининграде на ул. Павлика Морозова вырубят липы у дороги

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде предстоит капитальный ремонт улицы Павлика Морозова в бывшем Балтрайоне. Не обойдется и без вырубки деревьев.

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, некоторые старые липы у дороги придется заменить молодыми саженцами.

«Проблема в том, что они растут настолько близко к дороге, иногда прямо на коммуникациях, что деформировали корнями и дорожное полотно и тротуар. Восстановить инженерную инфраструктуру, не повредив при этом насаждения, не получится даже у волшебника», - отметили в мэрии.

В мэрии обещали высадить молодые крепкие двенадцатилетние деревца из питомника. Высота каждого дерева составит 3.5 метра.