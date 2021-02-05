Калининградцу грозит 4 года за незаконную вырубку деревьев

В Правдинске на местного жителя завели уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился участковый лесничий, который сообщил о порубке деревьев вблизи посёлка Крылово. Всего было срублено 14 деревьев породы ива и клен, ущерб оценили в 400 тысяч рублей.

Полицейские стали опрашивать местных жителей и об автомобиле, перевозившем стволы деревьев. Вскоре оперативники установили личность владельца машины и задержали его. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель, который спилил деревья для последующей продажи. В ходе обыска у него была изъята бензопила и часть еще не распроданных стволов клена.

Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.